Il retroscena: Lotito aveva chiesto 45 milioni per Milinkovic-Savic. Poi…

Milinkovic-Savic all’Al Hilal e un retroscena dell’ultim’ora. Quando era pronta la documentazione, firmata poi nel pomeriggio di ieri come anticipato, Claudio Lotito è andato al rialzo. E per il cartellino del centrocampista ha chiesto 45 milioni contro i 40 che erano stati concordati, dopo che il club arabo aveva raggiunto l’accordo completo per l’ingaggio. Lotito non voleva scendere da 45, l’Al Hilal non voleva andare oltre i 40 milioni, una telefonata del Sergente è servita per chiedere una soluzione rapida e ha rasserenato gli animi. E alla fine è stata trovata una soluzione a metà strada: non 45 milioni ma neanche 40, dovremmo essere sui 42 milioni. Con un gioco al rialzo fino all’ultimo…

Foto: Twitter Serie A