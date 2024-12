Il retroscena: Lorenzo Pellegrini, cosa c’è di vero tra Fiorentina e Napoli

Lorenzo Pellegrini può lasciare la Roma a gennaio, ha un contratto in scadenza tra un anno e mezzo, guadagna molto (circa 6 milioni a stagione bonus compresi) e non ci sono margini per il rinnovo. Bisogna fare un distinguo in relazione alle voci degli ultimi giorni, in modo da non dare in pasto notizie prendendole a casaccio (con tutto il rispetto per la fonte) e mandandole in circuito come se fosse un forno che raccoglie qualsiasi cosa. La Fiorentina, per esempio, non è interessata a prescindere dall’aspetto contrattuale: il club viola cerca uno specialista con altre caratteristiche (i riflettori sono su Fazzini e Folorunsho) e non approfondiranno alcun discorso con la Roma. Il Napoli potrebbe essere interessato, vi abbiamo parlato nei giorni scorsi del gradimento giallorosso per Raspadori, ma siamo ancora in una fase embrionale che dovrà essere approfondita quando il mercato entrerà davvero nel vivo. A meno che dall’estero non abbiamo argomenti più convincenti per Pellegrini…

Foto: Instagram Roma