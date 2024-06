Il retroscena: Lookman, nessuna offerta dall’Arabia all’Atalanta

È normale che Ademola Lookman, protagonista dell’ultima stagione e decisivo nella finale di Europa League, possa essere uno tra i più corteggiati in questa sessione di mercato. Ma, contrariamente a quanto sta circolando nelle ultime ore, non sono arrivate proposte dall’Arabia e non ci sono trattative più o meno avviate. Per l’Atalanta è una pedina di fondamentale importanza, il mercato è sempre imprevedibile ma di sicuro in queste ore non ci sono trame in corso per il trasferimento di Lookman in Arabia.

Foto: instagram Atalanta