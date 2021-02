Il retroscena: l’OM sceglie. Sampaoli ha una clausola, Mazzarri resta in corsa

L’Olympique Marsiglia ha perso nettamente contro il Paris Saint-Germain e ha la necessità assoluta di prendere un allenatore. Anche ieri ci sono stati contatti con Walter Mazzarri, in attesa di una decisione che dovrebbe arrivare nel giro di 48 ore. Ma è assolutamente in corsa anche Sampaoli che, se fosse stato libero dall’Atletico Mineiro, forse avrebbe già potuto trovare un accordo. C’è una clausola, leggermente inferiore al milione, e l’OM ci sta ragionando. Mazzarri resta in corsa, le cose cambierebbero soltanto se Favre desse una disponibilità immediata che fin qui ha negato.