Il retroscena: Lo Celso e la Fiorentina, tutta la verità

Giovani Lo Celso, centrocampista classe 1996 con un contratto in scadenza nel 2025, è stato proposto dal Tottenham alla Fiorentina nell’ambito dell’operazione – molto ben imbastita – per il trasferimento di Amrabat agli Spurs. I viola hanno valutato, hanno ringraziato ma hanno declinato. Ci sono ancora quattro giorni di mercato, le sorprese sono sempre dietro l’angolo, ma l’orientamento viola è quello di non fare altre operazioni a centrocampo.

Foto: Twitter Tottenham