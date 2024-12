Il retroscena: lo avevano esonerato, ma Paolo Zanetti è ancora lì

Ieri sera vi abbiamo raccontato che il Verona avrebbe potuto decidere di dare un’altra chance a Paolo Zanetti nella prossima delicatissima trasferta di Parma. Tutto questo malgrado buona parte dei media avesse deciso di esonerarlo. Nulla di vero, al punto che oggi Zanetti è ancora l’allenatore del Verona e più trascorrono i minuti più si va verso quella soluzione che avevamo preventivato nelle ultime ore. Per precauzione conviene sempre aspettare, in presenza di una possibile svolta societaria, ma lo scenario è questo. Al punto che Zanetti era presente alla ripresa degli allenamenti a Castelnuovo del Garda. Eppure in tanti aspettavano il comunicato di esonero del club che fin qui non è arrivato. Il Verona ha valutato la soluzione interna Sammarco, come raccontato già domenica pomeriggio dopo il tonfo contro l’Empoli, in alternativa la possibilità di richiamare Bocchetti sotto contratto. Ma nessuna decisione, come già svelato ieri, sarebbe arrivata prima di oggi. Infatti, Paolo Zanetti è ancora lì…

Il #Verona deciderà entro domani: vuole capire se dare o meno un’ultima chance a Paolo #Zanetti a #Parma e non intende avere fretta. Le eventuali soluzioni sono quelle raccontate — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) December 9, 2024

Foto: Instagram Verona