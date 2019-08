Il retroscena: Llorente, il Napoli e i dialoghi (proficui) con Ancelotti. Vuole aspettare…

Fernando Llorente è intrigato, molto intrigato, dal Napoli. Ci sono stati dialoghi (proficui) con Carlo Ancelotti tali da poter pensare che lo spagnolo, dopo la scadenza del contratto con il Tottenham, possa realmente tornare in Italia. E il Napoli lo intriga molto per tanti motivi. Llorente è stato accostato ad altri club italiani, in realtà lui è allettato dall’idea di sbarcare a Napoli e di lavorare con un allenatore che stima molto. Cosa bisogna aspettare ora? Gli sviluppi legati a Icardi che, almeno per ora, non ha aperto al Napoli. Per ora non corriamo troppo e segnaliamo questo passaggio importante, il resto lo vedremo presto.

Foto: Llorente Twitter personale