Il retroscena: Liverani, il contatto con Sabatini e il rientro veloce da Parigi

Svolta improvvisa con un nome nuovo poco prima di pranzo: Fabio Liverani è pronto per la panchina della Salernitana, scelta fatta e decisione presa. Un rientro in Serie A da allenatore per l’ex centrocampista che Walter Sabatini aveva voluto a Perugia e a Paletmo e che aveva trovato con grande soddisfazione Lazio. Ulteriore conferma della grande stima nei suoi riguardi, non a caso lo abbiamo chiamato “pupillo” di Sabatini. Il retroscena: i primi contatti ci sono stati nella mattinata di ieri, a conferma che altre piste erano state considerate poco percorribili. Liverani era a Parigi per un weekend all’estero già programmato. Subito la disponibilità e il rientro in Italia, domani il primo allenamento a Salerno: Liverani sa che lo attende un compito molto difficile, ma ci metterà tutto l’entusiasmo possibile.

Foto: Twitter Lecce