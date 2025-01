Il retroscena: l’intrigo Zalewski collegato a Biraghi

Nicola Zalewski è sempre al centro del mercato. Poco fa c’è stato un incontro tra la Roma e il suo agente. La situazione va riepilogata così: la Roma continua a proporre il rinnovo del contratto in scadenza a giugno, l’esterno vorrebbe andare all’Inter ma c’è anche l’Olympique Marsiglia che offre un indennizzo maggiore per il cartellino (ovviamente senza rinnovo). La posizione del club nerazzurro è chiara e definitiva, proprio per questo motivo l’Inter non perde di vista Cristiano Biraghi, un sondaggio già fatto – come raccontato – il 18 dicembre e che potrebbe tornare attuale se non ci fossero le condizioni per Zalewski. Sullo sfondo per Biraghi resta anche il Napoli.

Foto: Zalewski Instagram