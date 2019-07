Il retroscena: l’Inter non molla, Lukaku ha chiesto…

La richiesta è stata enorme, 85 milioni sull’unghia. L’Inter pensava di arrivare a 70 per Romelu Lukaku, magari dilazionando il pagamento, ma il primo stop non significa che la partita sia chiusa. Anzi. Il club nerazzurro vorrà ragionarci nelle prossime ore in modo da studiare la strategia per presentare un’offerta ufficiale al Manchester United. Nelle ultime ore Lukaku ha ribadito che lui vuole soltanto l’Inter, ha chiesto di fare di tutto per sbloccare, la partita resta aperta e il club di Suning vuole fare il possibile per accontentare Conte che ha individuato in Romelu la prima scelta per l’attacco.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United