Il retroscena: l’Inter ha promesso a Barella che andrà in Cina con Conte

Nicolò Barella è un promesso sposo dell’Inter da tempo. Un inseguimento nato un anno fa, che vi abbiamo raccontato con dovizia di dettagli e che sta per concretizzarsi. I nerazzurri hanno trovato un’intesa di massima con il Cagliari sulla base di 40 milioni cash, più bonus da 5 milioni in su. La formula più probabile, in attesa di accordi definitivi, è prestito (oneroso, magari molto oneroso) con obbligo di riscatto, come anticipatovi. Le cifre possono cambiare di qualche milione nella distribuzione, dettagli. Quello che conta è che l‘Inter vede il traguardo e – questa la novità – ha promesso a Barella che partirà per la Cina per la tournée. Il club nerazzurro starà in ritiro a Lugano fino al 14 luglio, poi dal 16 al 28 sarà impegnato in Estremo Oriente per la ICC. E per quella data l’Inter conta di mettere Barella a disposizione di Conte.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro