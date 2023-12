Il retroscena: l’Inter e le manovre in attacco, idee chiarissime

L’Inter sta lavorando intensamente per regalare a Simone Inzaghi il sostituto di Cuadrado, costretto a un lungo stop, con Buchanan sempre più in cima alla lista. Per quanto riguarda l’attaccante non ci sono grosse novità, la situazione è quella che stiamo raccontando da un paio di mesi: Taremi è un grande obiettivo per giugno e non per gennaio, com’è chiaro da fine ottobre, l’Inter non ha intenzione di fare movimenti in attacco a meno di contrattempi fisici. Oppure di offerte irrinunciabili che, per il momento non sono arrivate. Anche le stesse sirene dall’Arabia o da altri campionati non hanno avuto una profondità tale da considerare Sanchez in partenza a gennaio. Certo, le cose possono sempre cambiare e bisogna monitorare giorno per giorno, ma l’orientamento attuale dell’Inter è quello di due mesi fa, ovvero non intervenire nel reparto offensivo.

Foto: twitter Porto