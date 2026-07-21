Il retroscena: le riflessioni del Napoli (per ora) comprendono anche Obaretin

21/07/2026 | 23:30:50

La diagnosi arrivata ieri per Buongiorno ha portato il Napoli a fare alcune riflessioni sull’intero organico, a maggior ragione sul reparto difensivo. Il club azzurro dovrà decidere se intervenire prima degli esuberi (in tal caso un nome potrebbe essere Gatti) oppure se aspettare ancora. Una decisione che coinvolge Nosa Edward Oberatin, qualche giorno fa avevamo detto che il Genoa (all’inseguimento del classe 2003 fin dallo scorso gennaio) avrebbe dovuto avere pazienza. A maggior ragione adesso visto che il Napoli per il momento vuole riflettere.

foto sito empoli