Esclusiva: Obaretin-Genoa, pista sempre calda. La tempistica

17/07/2026 | 17:09:18

Nosa Edward Obaretin è sempre un nome molto caldo per la difesa del Genoa. Ve ne avevamo parlato in esclusiva a gennaio, avevamo aggiornato diverse settimane fa. Adesso possiamo aggiungere che, malgrado l’infortunio a Buongiorno, è previsto il via libera nel giro di una settimana abbondante. Il classe 2003 piace a De Rossi che dovrà ancora avere un minimo di pazienza, operazione in prestito con diritto di riscatto.

foto sito empoli