Il retroscena: Lazio, tanti nomi scartati. Resiste Bryan Gil

Alla Lazio sono stati attribuiti tanti nomi, alcuni proposti da agenti a caccia di pubblicità e senza alcun tipo di fondamento. In realtà il club biancoceleste continuerà a monitorare il mercato nelle prossime ore per decidere se intervenire oppure no dopo Lazio-Napoli di domenica alle 18. Resiste un profilo tra tanti, quello di Bryan Gil, esterno offensivo spagnolo classe 2001 di proprietà del Tottenham. Ieri abbiamo raccontato che le sue caratteristiche piacciono, ma che la sua non elevata prolificità tra gol e assist depone poco a suo favore. La Lazio continuerà comunque a pensarci, in attesa di una decisione definitiva e al momento senza certezze di un affondo immediato. Gil ha altre proposte, anche dalla Premier: è possibile che entro la chiusura della finestra invernale di calciomercato possa lasciare il Tottenham.

Foto: Sito Tottenham