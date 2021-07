Il retroscena: Lazio, la verità su Luis Alberto e Correa. Kamara piace sempre molto. E Jovetic a una condizione

La Lazio aspetta il ritorno di Luis Alberto per mettere i puntini definitivi sulla vicenda. Lotito non ha gradito per nulla, a questo punto la cessione è una possibilità che si concretizzerebbe in caso di offerte (o scambi) ritenute soddisfacenti. Non cambia la posizione di Joaquin Correa dopo la finale di Copa America vinta con l’Argentina e malgrado l’esplosione del caso Luis Alberto. Al punto che non si può a prescindere escludere una doppia cessione, anche se sarà fatto un tentativo per chiarire il rapporto con il Mago.

Il PSG resta il candidato più autorevole per Correa, anche se Leonardo ha fatto un piccolo passo indietro in relazione a Sarabia dopo le buone esibizioni iniziali all’Europeo con la Spagna. L’esterno è ancora in lizza, ma c’è stata una frenata legata alla valutazione.

Chiaramente se dovessero partire sia Luis Alberto che Correa, situazione da verificare, la Lazio dovrebbe fare un paio di colpi di spessore. Di sicuro continua a marcare Kamara, che è un obiettivo concreto per il centrocampo (in scadenza di contratto col Marsiglia), oltre che Basic bloccato da diverse settimane. Potrebbe tornare di moda Brandt del Borussia Dortmund, ma chiaramente non possono essere escluse altre piste.

E Jovetic? Se partisse almeno uno tra Muriqi e Caicedo, l’indiziato chiaramente è il primo, la Lazio potrebbe decidere di prenderlo ma soltanto come attaccante, quindi come vice-Immobile.

Foto: Twitter personale Luis Alberto