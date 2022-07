Il retroscena: Lazio, la svolta Vecino avrebbe una doppia necessità

Matias Vecino è tornato in orbita Lazio, già da domenica sono ripresi i contatti e c’è fiducia perché si possa arrivare a un accordo. La motivazione è doppia: intanto, serve un altro centrocampista (senza escludere l’opzione Ilic in caso di partenza di Luis Alberto) per una questione numerica. E poi c’è anche un discorso tattico: Marcos Antonio si sta adattando nel ruolo di regista, ci sarebbe Cataldi, ma all’occorrenza Vecino sarebbe una mossa in più, visto che è nato centrale di centrocampo e che può essere comunque impiegato in diversi ruoli.

Foto: Twitter Uruguay