Il retroscena: Laxalt vuole restare in serie A. Pressing Gasp, il Toro…

Diego Laxalt ha capito che la sua avventura al Milan è ai titoli di coda, esattamente come non sono incedibili Rodriguez e Strinic. L’esterno ha almeno due o tre proposte dall’estero, ma vorrebbe restare in Serie A. Come già raccontato, Gasperini lo considera una priorità per la fascia sinistra dell’Atalanta, lo conosce bene e lo aveva già cercato. Più defilato, ma in corsa, c’è anche il Toro. La Fiorentina ci penserebbe soltanto se uscisse Biraghi.

Foto: sito ufficiale Milan