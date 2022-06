Il retroscena: Lautaro vuole restare a ogni costo. Il Tottenham ci proverà con una mega offerta

L’Inter si prepara a chiudere le operazioni Dybala e Lukaku, bisogna soltanto aspettare la tempistica. E Lautaro Martinez ha voglia di restare, le parole del suo agente sono state sincere e non semplicemente fumo. Quello che possiamo dire, confermando quando anticipato diversi giorni fa è che Conte stravede per il Toro. E quindi aspettiamoci una proposta da 90 milioni in su per il cartellino di Lautaro, l’offensiva del Tottenham ci sarà. Poi dipenderà dall’Inter, dallo stesso attaccante argentino (che vuole restare a ogni costo, ha da poco aperto un ristorante a Milano) e da tutte le valutazioni che verranno fatte. Due cose sono sicure: Lautaro Martinez vuole restare, il Tottenham farà l’impossibile per stapparlo all’Inter. E soltanto in un secondo momento i nerazzurri – con Lukaku e Dybala dentro – valuteranno la posizione di Dzeko.

Foto: Twitter Inter