Il retroscena: Lautaro, il Barcellona aveva offerto un ingaggio da 10 milioni a stagione. E sulla clausola…

Lautaro Martinez è un chiodo fisso del Barcellona. L’Inter, prima dell’emergenza sanitaria, aveva programmato un incontro – che non si è verificato – con gli agenti dell’attaccante argentino per parlare del contratto, compreso il discorso clausola e un eventuale robusto adeguamento dell’ingaggio. Ma Lautaro – come detto – è finito da tempo nel mirino del club catalano, è lui il profilo individuato dai blaugrana su cui costruire il futuro. Al punto che, negli ultimissimi mesi, sempre prima che scoppiasse il caos Coronavirus, il Barça stava concretamente pensando di pagare la prossima estate la clausola del Toro da 111 milioni di euro, senza contropartite tecniche. Mentre per il giocatore era pronta una proposta d’ingaggio da almeno 10 milioni a stagione, oltre il triplo di quanto percepisce attualmente l’ex Racing. Il successivo stop a causa dell’emergenza sanitaria, ha portato la trattativa in una fase di stand-by. Una situazione comunque da monitorare per il futuro, in attesa di nuovi aggiornamenti. Per l’Inter, Lautaro è un pilastro indispensabile ma il Barcellona non ha mollato la presa e ha già mosso passi concreti.

Foto: profilo Twitter ufficiale FC Internazionale Milano