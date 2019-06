Il retroscena: Lammers vuole solo la Samp. Ora anche il Psv…

Sam Lammers vuole soltanto la Samp. Dalla nostra esclusiva, in più passaggi, alle conferme totali degli ultimi giorni. L’attaccante classe 1997 non vuole prendere in considerazione altre soluzioni, malgrado le smentite di facciata attribuite anche a qualche suo parente stretto. Anche il Psv (proprietario del cartellino) ha capito che sarà difficile giocare al rialzo rispetto alla proposta da 10 milioni più 2 di bonus, con un contratto che scade nel 2020. In questi giorni la Samp è stata coinvolta da altre vicende, la vicenda Lammers avrà presto altri e definitivi capitoli.

Foto: ad.nl