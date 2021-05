Il retroscena: la suggestione Villas-Boas l’ha fatta saltare la Lazio

Per amore della verità, non è stato Villas-Boas a dire no alla Lazio, ma esattamente il contrario. La ricostruzione dei fatti: tra mercoledì e giovedì alcuni emissari avevano proposto al club di Lotito il nome del portoghese che aveva dato la sua disponibilità. Al punto che era stato prenotato un volo privato con arrivo nella giornata di sabato. Quando Lotito ha intuito che ci sarebbero stati margini per portare Sarri, ha cancellato qualsiasi altra ipotesi e si è concentrato sulla trattativa con l’ex allenatore della Juve.

Foto: Daily Star