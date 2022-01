Il retroscena: la Salernitana era pronta, ma Santon ha chiesto tempo

Davide Santon ha appena compiuto 31 anni, è in scadenza con la Roma, ma non ha fin qui preso decisioni sul suo futuro. La Salernitana ha fatto più di un sondaggio, Sabatini lo apprezza, ma l’ex Inter si è riservato di dare una risposta. Non ha aperto le porte e neanche le ha chiuse, semplicemente vuole restare per ora all’interno di questa fase di riflessione. E la Salernitana ha deciso di virare su Mazzocchi, in uscita dal Venezia.

FOTO: Twitter Roma