Il retroscena: la Roma telefona alla Juve per Rugani. Gli altri candidati…

Daniele Rugani potrebbe lasciare la Juve nei prossimi giorni. La trattativa con l’Arsenal, come vi avevamo segnalato, non ha avuto gli impulsi necessari sulla formula che avrebbe dovuto prevedere un pagamento garantito, anche per tranquillizzare il difensore toscano sul suo futuro in Inghilterra. In giornata c’è stata una telefonata della Roma alla Juve per chiedere la disponibilità dello steso Rugani, che evidentemente avrebbe voglia di giocare. Si potrebbe anche ragionare per un prestito ma è chiaro che è ancora presto, anche se va registrata la forte manifestazione di interesse giallorossa. La Roma sta continuando a valutare il profilo di Lovren, in uscita dal Liverpool, e intuisce ogni giorno di più che per Alderweireld la strada è sempre più in salita. Ma l’opzione Rugani va tenuta in considerazione.

Foto: Twitter ufficiale Juve