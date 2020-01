Il retroscena: la Roma riflette su Under. Il Milan aspetta e memorizza le richieste di Suso. La verità su Olmo

Cengiz Under piace al Milan, non da oggi o ieri, ma la Roma vuole riflettere. Lui, il ragazzo turco titolare stasera a Parma in Coppa Italia, si sente pronto per una nuova esperienza e andrebbe volentieri al Milan. Soltanto che, indipendentemente da Politano, è la Roma che intende ancora pensarci bene: da un no secco di qualche giorno fa, è passata a una fase di riflessione. Scambio con Suso? La richiesta dell’esterno spagnolo, che vive il peggior momento della sua carriera italiana, è quella di tornare nella Liga, per questo il Milan sta valutando le proposte di Atletico Madrid e Siviglia. Anche perché a Roma non avrebbe certo la sicurezza di giocare da titolare e non può permettersi di vivere la seconda parte della stagione ai margini. La situazione resta comunque aperta, anche se ormai è chiaro che Suso considera conclusa la sua esperienza al Milan. Su Dani Olmo l’anticipazione dei colleghi croati di ieri è vera a metà: non da subito al Milan ma traiettoria per l’estate. C’è concorrenza e la valutazione della Dinamo Zagabria resta alta.

Foto: Roma Twitter