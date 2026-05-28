Il retroscena: Scamacca e la posizione dell’Atalanta

28/05/2026 | 23:46:48

Gianluca Scamacca per l’Atalanta non è un uomo mercato. Le cose possono anche cambiare nelle prossime settimane, ma in queste ore è difficile pensarlo. L’Atalanta su Scamacca vuole puntarci, è un profilo che ha il gradimento di Sarri. Soprattutto non abbiamo conferme su un interesse crescente della Roma e a maggior ragione di una trattativa in corso. C’è una spiegazione: il club giallorosso vuole prendere sopratutto due esterni forti (Greenwood il vero sogno, in lista anche Summerville ma possono esserci altri profili) e non un attaccante che sarebbe l’alternativa di Malen. Nel senso che una punta centrale arriverà, forte ma non così costosa, il tesoretto verrà riservati altrove.

Foto: sito Atalanta