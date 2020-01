Il retroscena: la Juve spinge Rugani verso la Samp. Ma per ora è no

Confermata la pista Rugani-Samp. In questo senso: è vero che il club blucerchiato è attivissimo sul fronte Tonelli (c’è anche la Spal), ma l’idea è quella di prendere due centrali, a maggior ragione dopo il grave infortunio di Ferrari. La Juve sarebbe disponibile, avrebbe già deciso, operazione in prestito fino a giugno con la possibilità di un riscatto che possa consentire alla Samp di assicurarsi il cartellino in caso di salvezza. Il problema è che, almeno in queste ore, Rugani non sembra intenzionato ad accettare il trasferimento, preferisce restare alla Juve per valutare altre proposte (ripetiamo: ci sono stati sondaggi di Milan e Eintracht), oppure per rimandare tutto alla prossima estate. Vedremo se ci saranno i margini per far cambiare idea a Rugani.

Foto: Juventus Twitter