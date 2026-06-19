Il retroscena: la Juve insiste per Kolo Muani. C’è un nodo da sciogliere (non economico)

19/06/2026 | 23:05:26

La Juventus non molla per Kolo Muani. E a chi sostiene che si tratta sempre del solito nome, rispondiamo che è una richiesta precisa di Luciano Spalletti che lo stima tantissimo e che lo ritiene perfetto per il suo sistema di gioco. Esattamente come lo riteneva perfetto Tudor la scorsa estate, solo che Comolli non riuscì a prenderlo dopo un paio di mesi abbondanti di trattativa. E il problema è quello, nel senso che il nodo non è soltanto economico ma di rapporti. Dalla scorsa estate il Paris Saint-Germain ha sempre avuto un rapporto freddo con la Juve, deluso pdagli atteggiamenti. La svolta arrivata pochi giorni fa, con Carnevali, può consentire il disgelo. E il club bianconero sta lavorando proprio in questo senso, ripristinare la normalità per una trattativa serena.

Foto: Instagram Juventus