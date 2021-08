Il retroscena: la Juve ha provato per Gabriel Jesus, fin qui respinta. Per questo valuta altre piste

La Juve ha provato a inserire un discorso legato a Gabriel Jesus nell’operazione che può portare Cristiano Ronaldo al Manchester City. Tentativi concreti perché, ovviamente, è un attaccante che piace molto, fermo restando che la Juve dovrebbe liberare il posto da extracomunitario e quindi eventualmente cedere McKennie (che ha mercato). Ma il club bianconero ha memorizzato le resistenze, potremmo dire definitive ma il mercato regala sorprese, di Guardiola per il suo attaccante assolutamente dentro il discorso tecnico. Per questo la Juve, impostando un discorso legato alla possibilità del doppio attaccante, oltre a Kean è andata sui tre profili che vi abbiamo raccontato: Icardi, in alternativa Aubameyang e poi Lacazette.

Foto: Twitter Man City