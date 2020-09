Il retroscena: la Fiorentina accoglie Borja Valero, ma vuole provarci ancora per Torreira

Borja Valero alla Fiorentina, contratto per un anno e un ritorno ormai dietro l’angolo. Benassi all’Hellas in contropartita, una nuova esperienza per il centrocampista che nell’ultimo periodo non ha avuto la consacrazione in viola che immaginava. La staffetta è pronta, intanto la Fiorentina vuole fare un ultimi tentativo – già domani – per Lucas Torreira. Non è un’operazione semplice, ci sta provando con forza anche il Torino, e ci sono altri club interessati al centrocampista destinato a lasciare l’Arsenal. Ecco perché la Fiorentina vuole fare un altro tentativo, anche con forza. Torreira è una priorità di Iachini (anche di Giampaolo…) e Commisso vuole capire gli eventuali margini per accontentarlo. Samuele Ricci, invece, sarà quasi sicuramente un investimento per il futuro.

Foto: sito ufficiale Inter