Il retroscena: Koulibaly, una proposta (troppo bassa) respinta. Il Napoli a un bivio

Kalidou Koulibaly ha un contratto che scade tra un paio di anni e un mercato che non può più essere, per ovvi motivi, quello di tre o quattro sessioni fa. Nell’ultima settimana è arrivata una proposta con base 35-38 milioni per scavalcare di poco quota 40. Non sappiamo se l’offerta sia arrivata dal Paris Saint-Germain prima che Leonardo virasse decisivamente su Sergio Ramos, oppure da uno dei club inglesi – soprattutto quelli di Manchester – che lo avevano cercato con insistenza tempo fa. Ma con le cifre non ci siamo e se le situazioni non cambieranno si valuterà un eventuale rinnovo.

Foto: Twitter Napoli