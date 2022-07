Il retroscena: Koulibaly-Juve, ci sarà da scalare la montagna Napoli

La Juve ci prova per Kalidou Koulibaly, da tempo uno dei principali obiettivi per sostituire de Ligt destinato a lasciare ma soltanto alle condizioni dei bianconeri. Il tentativo è serio, non escludiamo che possa essere presentata un’offerta importante per il centrale in scadenza tra poco meno di un anno. Ma poi bisognerà andare dal Napoli e di sicuro non sarà una trattativa semplice. Non escludiamo nulla perché il mercato è fatto di sorprese e di colpi di scena, ma per Spalletti la presenza di Koulibaly è indispensabile. Anche a costo di restare così fino alla scadenza, meglio se si dovesse trovare un accordo per il prolungamento. Senza Koulibaly sarebbe proprio un altro Napoli e questo particolare va tenuto in seria considerazione.

Foto: twitter Juve