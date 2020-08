Il retroscena: Koulibaly, il City tornerà. Maksimovic non è incedibile

Il Manchester City tornerà su Kalidou Koulibaly con una nuova offerta e con la volontà di prenderlo. Accadrà dopo la conclusione della Champions League, anche se i contatti restano sempre vivi, con la regia di Fali Ramadani. Non possiamo escludere che altri club possano inserirsi più avanti, Manchester United in testa, ma adesso il pallino ce l’ha il Manchester City e vuole tenerlo fino in fondo. Magari chiarendo i rapporti con il Napoli che si erano deteriorati durante l’affare Jorginho, poi finito al Chelsea. Occhio perché il Napoli non considera incedibile Maksimovic, non a caso ha provato fino all’ultimo per Vertonghen che poi ha scelto il triennale del Benfica. Gabriel è stato bloccato, il difensore centrale del Lille aspetta il Napoli malgrado il pressing dell’Everton.

Foto: Twitter Napoli