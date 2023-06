Il retroscena: Koulibaly, ecco la prima risposta del Chelsea all’Inter. Lui è disposto a ridursi l’ingaggio

Kalidou Koulibaly è arrivato al Chelsea la scorsa estate, ma non è felice come un anno fa. Ha un contratto lungo, scadenza 2026 con opzione, da 10 milioni a stagione. E non esiste la possibilità di utilizzare il Decreto Crescita. Lui sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio pur di tornare in Italia: KK aveva memorizzato il gradimento di Allegri per la Juve che poi non ha avuto approfondimenti, Kalidou ritiene che rientrare in Italia dopo un anno di Chelsea non intaccherebbe il suo grande amore per il Napoli. Giusto una settimana fa “Repubblica” aveva accostato Koulibaly all’Inter, ci sono riscontri sull’interesse. Per il momento i Blues hanno risposto che vogliono occuparsi degli esuberi e non ritengono KK un esubero. Ma arriverà il momento in cui anche la pratica Kalidou dovrà essere approfondita, presto ci sarà un summit tra i due club, si parlerà di Lukaku inevitabilmente e verranno affrontati altri argomenti. L’Inter capirà se davvero il Chelsea sarà disposto a svenarsi per Onana (60 milioni), al momento calma piatta, c’è interesse per Chalobah e magari verranno fuori altro argomenti. Koulibaly per il momento deve restare alla finestra, pur essendo chiara la sua volontà di tornare in Serie A, l’Inter sarebbe un bella scorciatoia per dimenticare una stagione difficile. Dipende poco da lui, la sua volontà già c’è, ma anche e soprattutto dal Chelsea.

Foto: twitter Chelsea