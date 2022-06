Il retroscena: Kostic, l’Eintracht spinge per il rinnovo. Ma lui aspetta la Juve

Filip Kostic vuole la Juve. Senza mancare di rispetto nei riguardi dell’Eintracht di Francoforte che – confermiamo le voci tedesche – gli ha proposto un rinnovo importante rispetto al contratto in scadenza tra un anno. Kostic è reduce da una grande stagione, ha conquistato la partecipazione alla prossima Champions dopo aver vinto l’Europa League con il suo attuale club, ma a quasi 30 anni si sente pronto per una nuova esperienza, possibilmente in Italia (il suo sogno). E aspetterà ancora, semplicemente perché gli sono arrivati segnali che la sua pazienza alla fine può essere premiata. La Juve è una pista assolutamente inedita che vi abbiamo svelato lo scorso 21 maggio. Ci sono margini, il club bianconero è ancora alle prese con la vicenda Di Maria, ha praticamente preso Pogba, ma non smette di pensare a Kostic. E l’Eintracht per ora deve aspettare.ù

Foto: Twitter Eintracht Francoforte