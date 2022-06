Il retroscena: Kostic, filo diretto con Vlahovic. L’offerta ingaggio della Juve

Filip Kostic ha avuto, anche nelle ultimissime ore, un ulteriore rilancio dell’Eintracht Francoforte per il rinnovo del contratto. Cifre importanti, a partire da circa 3,5 milioni a stagione più bonus. Il pressing è totale, costante, interminabile, ma l’esterno serbo classe 1992 ha deciso fin qui di resistere. Vuole la Juve, il suo filo diretto con Vlahovic è continuo, la maglia bianconera rappresenterebbe il sogno della sua vita calcistica. La Juve ha offerto in po’ meno di ingaggio, circa 3 milioni a stagione, ma non ci sarebbero intoppi in tal senso. Esattamente come non sarebbe un problema trovare l’accordo con l’Eintracht partendo da una base di 15 milioni più eventuali bonus. Della pista a sorpresa Kostic-Juve vi avevamo parlato lo scorso 21 maggio, fino a quel momento Kostic mai era stato accostato ai bianconeri.

Foto: Twitter Eintracht Francoforte