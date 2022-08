Il retroscena: Kostic chiede ancora tempo al West Ham. Vuole aspettare la Juve

Filip Kostic ha buone sensazioni di poter coronare il suo sogno italiano. E proprio per questo motivo ha chiesto tempo al West Ham che gli ha chiesto una firma rapida entro la giornata di domani. Ma la riunione di oggi tra i vertici bianconeri e Allegri ha portato alla determinazione di prendere seriamente in considerazione il profilo dell’esterno serbo in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte. Proprio per questo motivo, Kostic ha messo la Serie A e la Juve in cima a ogni preferenza. Il cartellino costerebbe 10 milioni più eventuali bonus, l’ingaggio non sarebbe un problema, e il suo agente Lucci sta lavorando concretamente per lui. E la Juve può decidere di confermare definitivamente Kean, alla luce del buon precampionato, per puntare su un esterno che garantisca assist e gol. Kostic non vuole illudersi fino a quando non metterà nero su bianco, ma nello stesso tempo non vuole impegnarsi con il West Ham in pressing. E Filip spera che la sua attesa venga presto premiata…

Foto: Eintracht Francoforte