Il retroscena: Koopmeiners, i motivi del ritardo e quella promessa a Gasperini

Teun Kooomeiners va alla Juventus, rispettando le indiscrezioni fin dallo scorso gennaio quando la Juventus aveva puntato il numero di targa del centrocampista olandese. La domanda è: ma perché abbiamo tagliato il traguardo soltanto a fine agosto, comunque in tempo, piuttosto che qualche settimana fa? C’è un retroscena: quando Gasperini è stato corteggiato dal Napoli, che aveva sempre Antonio Conte in cima ai pensieri, non ha mai dubitato di restare a Bergamo. Ma ha chiesto all’Atalanta di confermare tutti i migliori, compreso Koopmeiners, per provare a organizzare il sogno scudetto. Però c’era quella promessa pregressa, che era stata fatta a Teun la scorsa estate e che lo stesso olandese aveva ribadito nel corso dell’intervista di marzo ai media del suo Paese. La richiesta di Gasperini, restino tutti i migliori, ha portato Percassi a dire “la cessione di Koopmeiners non rientra nei nostri programmi”, quasi per ribadire il patto con il suo allenatore. Ma siccome Koop non ne avrebbe voluto sapere, siamo entrati dentro un pentolone di mille sapori. Fino alla famosa intervista di Gasperini all’Eco di Bergamo con la confessione che Koopmeiners aveva scelto di andare la Juve. Da quel momento l’Atalanta ha scelto il muro dell’orgoglio, tirandole per le lunghe in modo da scortare il suo allenatori quasi come se fosse la conferma del desiderio di voler esaudire la richiesta fatta dall’allenatore. Una richiesta resa impossibile dalla volontà ferrea di Koopmeiners che sarebbe andato fino in fondo. Senza gli ultimi passaggi, forse la cifra del cartellino sarebbe stata inferiore ai 52 milioni di base fissa, ma a quel punto la Juventus ha soltanto aspettato per tagliare il traguardo.

Foto: Instagram Atalanta