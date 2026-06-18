Il retroscena: Castro-Juve e quella proiezione di gennaio. Su Kolo Muani…

18/06/2026 | 23:55:21

Lo scorso 9 gennaio vi avevamo parlato di Santiago Castro, aggiungendo che si trattava di un profilo molto apprezzato da Luciano Spalletti e che la Juve lo avrebbe fatto seguire per il futuro. In questi giorni si sta parlando ancora di Castro in proiezione Juve, considerato anche tra i bianconeri e il Bologna ci sono dialoghi in corso relativi ad altri calciatori (per esempio Miretti che piace anche alla Fiorentina). Di sicuro l’attaccante classe 2004 ha caratteristiche che piacciono, la valutazione è di oltre 40 milioni più bonus, ci sono altri club che hanno sondato. Per il momento lo teniamo come un profilo attenzionato, esattamente come Kolo Muani. Ieri sera abbiamo ricordato che l’attaccante francese di proprietà del Paris Saint-Germain resta uno dei profili maggiormente graditi da Spalletti. E i dialoghi con il suo entourage stanno proseguendo.

Foto: Instagram Bologna