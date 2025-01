Il retroscena: Khephren Thuram chiama Todibo alla Juventus. Cosa serve ora

Se c’è un calciatore che spera nell’operazione tra West Ham e Juventus per Todibo con la benedizione del Nizza, è sicuramente Khephren Thuram. Sono stati compagni ai tempi del Nizza, hanno un eccellente rapporto e non escludiamo che possano esseri sentiti negli ultimi giorni. Todibo ha aperto completamente dopo i sondaggi svelati nei giorni scorsi, ora dipenderà dal placet del West Ham. Con la benedizione del Nizza che non ha ancora garanzie sul riscatto. La Juve oggi è disponibile a prenderlo soltanto in prestito, ma bisogna aspettare.

Foto: Instagram Todibo