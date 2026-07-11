Il retroscena: Kessie, il realismo di Carnevali. E il gran rapporto tra Massara e l’agente

11/07/2026 | 16:15:04

Ieri Giovanni Carnevali, amministratore delegato della Juventus, ha parlato chiaro su tre calciatori: Kessie, Brahim Diaz e Theo Hernandez. Segnalando come non possano essere obiettivi sostenibili per il club bianconero. Parole sincere, senza troppi giri, ma ci sono momenti e momenti del mercato. Oggi è così, domani vedremo, fermo restando che i contatti tra i rappresentanti e la Juve vanno avanti da tempo, era gennaio (con un altro management) quando c’erano stati i primi giri di orizzonte. Certo, dipenderà dalla richiesta, sperando che Kessie abbia voglia di aspettare per un ritorno in Italia. Quello che possiamo dire (come raccontato in un video su YouTube prima delle 13) è che il nuovo direttore tecnico Frederic Massara ha un grande rapporto con Atangana, l’agente che assiste il centrocampista ivoriano. Una storia che parte dai tempi del Milan e che aveva avuto uno sviluppi tra febbraio e marzo: Massara (ancora dentro la Roma) aveva fatto alcuni ragionamenti per un’eventuale operazione giallorossa a parametro zero. Traduzione: adesso la Juve non può fare mosse a centrocampo, è il parziale di (quasi) metà luglio e non la proiezione definitiva.

Foto: Instagram Kessie