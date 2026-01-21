Kessie, la Juve e l’agente Atangana che valuterà tutte le offerte

21/01/2026 | 23:55:55

Franck Kessie ha un contratto in scadenza con l’Al-Ahli che gli proporrà cifre faraoniche (ammesso che quelle attuali non lo siano) per il rinnovo. Il centrocampista classe 1996 potrebbe tornare in Italia e ci sono conferme sull’incontro con la Juventus nella giornata di ieri, come raccontato proprio 24 ore fa da calciomercato.com. La Juve è interessata per giugno, l’ambizioso agente George Atangana ascolterà diverse campane, il suo giro è appena partito, senza prendere per ora impegni anche se siamo nel territorio lecito per accordi con altri club. Di sicuro la Juve ha mosso passi significativi e di gradimento, il resto lo capiremo con calma.

Foto: Instagram Kessie