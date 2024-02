Problemi per Ryan Kent alla Lazio. Il calciatore – come vi abbiamo raccontato – è già arrivato in Italia, ma ci sono problemi seri sugli arretrati con il Fenerbahce. L’agente del calciatore è nella sede del club turco ma, adesso, l’affare purtroppo salta.

#Kent–#Lazio: problemi seri sugli arretrati, può saltare, a fortissimo rischio — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) February 1, 2024

Foto: Instagram Kent