Il retroscena: Kean, tre settimane in più di attesa. E Simeone dice no

Il trasferimento di Moise Kean all’Atletico Madrid non va più in porto. Malgrado le visite mediche sostenute già ieri, malgrado l’attaccante fosse da domenica scorsa a Madrid e in serata ha assistito alla vittoria sul Valencia. La spiegazione è molto chiara: le visite mediche hanno stabilito che – dopo l’infortunio alla tibia – i tempi di recupero sarebbero slittati di circa tre settimane. E a quel punto non più un problema economico e di rivisitazione dell’accordo (la Juve aveva pattuito circa 400 mila euro di prestito oneroso fino a giugno), ma di slittamento rispetto alla possibilità di utilizzarlo da parte di Simeone. E così l’allenatore ha deciso, di comune accordo con il suo club, di rinunciare a Kean. L’attaccante adesso tornerà in Italia e capirà se da qui a giovedì sera può cambiare qualcosa: prima dell’Atletico Madrid, Kean era stato cercato da Monza e Fiorentina ma aveva deciso di andare all’estero. Ora le carte si possono rimescolare.

Foto: Instagram Juventus