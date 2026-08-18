Il retroscena: Kean, quanto chiede la Fiorentina. E ci sarebbe una deadline

18/08/2026 | 23:50:42

Moise Kean e il futuro. Da domenica scorsa qualcosa è cambiata, nel senso che il Como ha fatto la prima offerta (30 milioni) ritenuta bassa e non c’erano grandi dubbi in tal senso. Adesso la Fiorentina immagina un rilancio, a 40 milioni più eventuali bonus ci sarebbe apertura e vedremo se il Como arrampicherà. Ma conta anche la deadline e la Fiorentina non vorrebbe andare, per tantissimi motivi, oltre il prossimo weekend. Non soltanto perché lunedì esordirà in casa della Roma, ma anche e soprattutto perché avrebbe la necessità di muoversi in modo concreto per trovare eventuali soluzioni sul mercato.

Foto: Instagram Fiorentina