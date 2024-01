Il retroscena: Kean, perché la Juve vuole accontentarlo

Moise Kean può lasciare la Juve, indipendentemente dalle parole di circostanza e dalle inevitabili smentite. L’attaccante non ha chiesto di essere ceduto, ma vorrebbe avere maggiore visibilità, avendo memorizzato che le gerarchie – tra Vlahovic e Milik – non gli consentirebbero troppi margini di manovra. E la Juve potrebbe decidere di accontentarlo, Quindi, la situazione è da seguire, tenendo conto che prima dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza tra un anno e mezzo. Il Monza ha già mosso passi importanti, come anticipato, ma ci sono stati sondaggi di Fiorentina (soprattutto) e Bologna.

Foto: Instagram Juventus