Il retroscena: Kean in uscita, Bernardeschi spera ma la Juve per ora è fredda

La domanda è: la Juve interverrà sul mercato dopo la cessione programmata, in prestito secco-oneroso, di Kean con l’Atletico Madrid uscito allo scoperto già dallo scorso weekend? L’orientamento è quello di andare avanti con questo gruppo che sta dando grosse soddisfazioni. La Juve ha fatto la stessa valutazione per il centrocampo, avrebbe preso Henderson soltanto a determinate condizioni e senza forzare: quando qualcuno (l’Ajax) ha presentato una proposta superiore la Juve si è defilata. Il discorso in linea di massima vale per l’attacco, con Yildiz in grande spolvero. Da qualche giorno Bernardeschi si sta proponendo, ha un eccellente rapporto con Allegri e tornerebbe di corsa. Le vicende di mercato vanno seguite fino alle 20 del primo febbraio, ma per il momento la Juve non ha aperto e segue la stessa filosofia che in questo campionato ha pagato.

Foto: Twitter Toronto