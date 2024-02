Il retroscena: Kean deluso, medita su una nuova svolta professionale

Moise Kean è rimasto molto deluso per il mancato trasferimento all’Atletico. A maggior ragione dopo essere andato a Madrid, aver fatto le visite per poi essere rispedito al mittente. Pare che alla base ci sia stata una grande superficialità – non da parte sua e nemmeno della Juve – nelle comunicazione dei tempi di recupero rispetto all’infortunio che lo ha condizionato. Altrimenti Kean neanche avrebbe preso l’aereo per andare a Madrid e farsi rispedire al mittente. Lui immaginava che l’Atletico fosse al corrente del fatto che i tempi sarebbero stati di almeno tre settimane. Fatto sta che Kean e la sua famiglia stanno vivendo una delle più grandi delusioni per la gestione della vicenda al punto che potrebbero decidere di fare nuove scelte professionali.

Foto: Instagram Juventus