Il retroscena: Kean apre al Monza. Presto i contatti tra i club. Ma la Fiorentina c’è

Altro contatto diretto tra Moise Kean e il Monza dopo quello già raccontato dei giorni scorsi. E l’attaccante, ecco la novità, ha aperto al trasferimento, una destinazione che gradisce, farebbe cinque mesi da protagonista perché la sua ambizione è proprio quello di giocare con una certa continuità. Adesso dovranno essere impostati i discorsi tra Juve e Monza (occhio ai brianzoli che seguono anche Djuric) ma intanto la disponibilità di Kean è un passaggio importante. La Fiorentina va tenuta in considerazione fino a quando non ci sarà un’intesa definitiva, ma in queste ore i viola si stanno dedicando alla copertura di altri ruoli (per esempio Faraoni, operazione definita nel pomeriggio con il Verona).

Foto: twitter Juve