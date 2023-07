Il retroscena: Kamada sedotto dal Milan, ma ora non aspetterà a lungo. Comanda Chukwueze

Daichi Kamada è stato sedotto dal Milan, ha scelto il Milan ma non crediamo che abbia troppa voglia di aspettare a lungo. Ammesso e non concesso che non si sia già stancato. A questo punto il giochino è chiaro: il Milan non vuole coprire l’ultimo step da extracomunitario, evidentemente perché ha un altro discorso aperto (tutti gli indizi portano a Chukwueze del Villarreal, a prescindere dalle operazioni avanzate per Reijnders e Pulisic). E Kamada non resterà per troppo tempo alla finestra: qualche fonte giorni fa lo ha accostato alla Roma, è possibile che arrivino offerte da Arabia o Emirati. A maggior ragione se il Milan dovesse rinviare ancora…

Foto: Instagram Kamada